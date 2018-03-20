Niğde'de 2 bin 655 kişi okuma yazma öğreniyor

NİĞDE (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan okur yazarlık seferberliği kapsamında, Niğde'de 213 kursta 2 bin 655 kişi okuma yazma öğreniyor.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek 75. yıl Mustafa Altuncu ilkokulunda açılan okuma yazma kursunu ziyaret ederek, kursiyerlerle bir süre sohbet etti.

Vali Şimşek burada yaptığı açıklamada, Niğde'de 2 bin 655 kişinin okuma yazma öğrendiğini belirtti.

Başlatılan seferberlik kapsamında Niğde'de 213 kursta eğitim verildiğini aktaran Vali Şimşek, konuşmasını söyle sürdürdü:

"Yaklaşık bir ay gibi bir zaman zarfında özellikle ilimiz genelindeki kırsal kesimlerinde okuma yazma bilmeyen kimsenin kalmaması için İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce çalışmalar başlatılarak, merkezde 88 kursumuzda bin 531, Altunhisar'da 19 kursta 215, Bor'da 51 kursta 349, Çamardı'da 20 kursta 215, Çiftlik'te 22 kursumuzda 215 ve Ulukışla'da 13 kursumuzda 215 olmak üzere toplam 213 kursumuzda 166'sı erkek 2 bin 655 vatandaşımız eğitim almaktadır.



Amacımız, başlatılan okuma yazma seferberliği hamlesi ile Niğde'de de okuryazarlık oranında yüzde yüzlere ulaşmaktır. Bu vesileyle hedef kitlenin tespiti konusunda bizlerden desteğini esirgemeyen muhtarlarımıza ve özveri ile çalışan Milli Eğitim Müdürlüğü personeline teşekkür ediyorum. Okuryazarlık seferberliği ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun. Katılımlarınız ve ilginiz için hepinize teşekkür ediyorum."



