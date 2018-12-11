Niğde merkezli uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

NİĞDE (AA) - Niğde merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 16 şüpheli hakkında soruşturma...