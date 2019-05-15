Niğde Belediyesi başkan yardımcıları belirlendi

NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi başkan yardımcılıkları görevine meclis üyeleri Ahmet Taciroğlu ve Mikail Aksungur getirildi.
Özdemir'in onayıyla başkan yardımcılığı görevlerine Belediye Meclis Üyesi Ahmet Taciroğlu ve Mikail Aksungur atandı.
NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi başkan yardımcılıkları görevine meclis üyeleri Ahmet Taciroğlu ve Mikail Aksungur getirildi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Emrah Özdemir hizmet süreci içerisinde yapacağı çalışmaların...
NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi başkan yardımcılıkları görevine meclis üyeleri Ahmet Taciroğlu ve Mikail Aksungur getirildi.
Özdemir'in onayıyla başkan yardımcılığı görevlerine Belediye Meclis Üyesi Ahmet Taciroğlu ve Mikail Aksungur atandı.