Niğde Belediyesi başkan yardımcıları belirlendi

NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi başkan yardımcılıkları görevine meclis üyeleri Ahmet Taciroğlu ve Mikail Aksungur getirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Emrah Özdemir hizmet süreci içerisinde yapacağı çalışmaların yürütme ve takibini gerçekleştirmeleri için yardımcılarını belirledi.

Özdemir'in onayıyla başkan yardımcılığı görevlerine Belediye Meclis Üyesi Ahmet Taciroğlu ve Mikail Aksungur atandı.



