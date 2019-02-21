NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Eğitim Fakültesi ve İpek Yolu Toplumları ve Kültürleri Derneği işbirliğinde "Seyyid Ahmed Arvasi ve Türk İslam Ülküsü" konulu konferans düzenlendi.

NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezindeki programa, Seyyid Ahmed Arvasi'nin öğrencilerinden Efendi Barutcu konuşmacı olarak katıldı.

Barutcu, Arvasi'nin yaşadığı dönemin zorlu şartlarına rağmen devletinin, milletinin, inancının bekası için azim ve kararlılıkla bir hayat tarzı ortaya koyduğunu belirtti.

Arvasi'nin Türk gençliğinin tarihi kökeni ve İslam medeniyetinden kopmaması için önemli çalışmalar yaptığını anlatan Barutcu, şöyle konuştu:

"Türk milliyetçisi aydınlar 1970'li yıllarda, yabancılaşmadan çağdaşlaşmak şiarı ile Türk tarihinin engin tecrübeleri ışığında, Türk-İslam medeniyetinin birikimlerinden istifade ederek Türk milletinin iman ve ruh köküne bağlı kalarak maddi ve manevi kalkınmanın mümkün olabileceğini savunuyordu. O yıllar, okullarda, basın kuruluşlarında, tarih, kültür ve medeniyet düşmanlığının yoğun şekilde yapıldığı yıllardı. Bu buhranlı günlerde Seyyid Ahmed Arvasi hocam da Türk gençliğinin elinden tutuyor, onların ruhlarına dokunarak yol gösteriyor, bu mübarek topraklar üzerinde bir inanç medeniyetinin inşası fikrinin meşalesini tutuşturuyordu. 12 Eylül askeri darbesinin ardından Mamak cezaevine hapsedilen ve burada büyük işkencelere maruz kalan Arvasi hoca, asrımızın ender yetişen ilim deryalarındandı. Bir ahlak, gönül ve dava adamıydı. Üstün görev ve yüksek sorumluluk duygusuna sahip bir şahsiyetti."

Soru-cevap kısmının ardından sona eren programda Barutcu'ya günün anısına plaket takdim edildi.

