Nevşehirspor'da isim değişikliği

NEVŞEHİR (AA) - Bölgesel Amatör Lig'ten TFF 3. Lige yükselen Nevşehirpor'un geçtiğimiz günlerde yönetiminin istifa etmesinin ardından, takımın Nevşehir Belediyespor olarak devam etmesi yönünde karar alındığı bildirildi.

AK Parti Nevşehir Teşkilatı tarafından, kentteki bir alışveriş merkezinde gazetecilere yönelik sahur düzenlendi.

Programda konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehirspor'un ligde mutlak surette kurumsal bir kimlikle mücadele etmesinin gerektiğine inandığını belirterek , AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, 27. Dönem AK Parti Nevşehir milletvekili adayları Yücel Menekşe ve Emre Çalışkan, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ile yaptıkları istişare doğrultusunda takımın Nevşehir Belediyespor olarak yola devam etmesi kararını verdikleri açıkladı.

Seçen, "Bir süre önce Nevşehirspor yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız, görevlerinden istifa etmişti. Kamuoyunda da Nevşehirspor'un Nevşehir Belediyespor olarak yoluna devam etmesi yönünde bir talep oluşmuştu. Takımın, Nevşehir Belediyespor olarak kurumsal kimlik kazanmasına karar verdik." dedi.

Seçen, konuşmasında, 24 Haziran'da yapılacak seçimde AK Parti milletvekili adaylarına destek istedi.

Daha sonra söz alan, AK Parti Nevşehir Milletvekili ve milletvekili adayı Açıkgöz ise konuşmasında kenti 3. Lig'de temsil edecek kırmızı-beyazlı takımın yeni kimliğinin hayırlı olması temennisinde bulunurken, daha güçlü bir Türkiye ve Nevşehir için vatandaştan destek talep etti.

Milletvekili adayı Menekşe de tüm Türkiye'de olduğu gibi Nevşehir’de de artık eski Türkiye imajı ile siyaset yapma döneminin geçtiğini, saha çalışmaları sırasında net şekilde gözlemlediklerini belirterek, AK Parti'nin Türkiye'nin vizyonunu geliştirecek dev projelerle 24 Haziran'dan sonra yoluna devam edeceğine inandığını ifade etti.

Vatandaşlardan büyük teveccüh gördüklerini dile getiren milletvekili adayı Emre Çalışkan da konuşmasında, AK Parti'nin, seçimlerin ardından 2023, 2053 ve 2071 vizyonuna uygun yatırım hamleleri ile hizmet yolunda eskisinden daha güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğini vurguladı.

