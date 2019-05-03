Nevşehir'den kısa kısa

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, belediye tarafından bu yıl kentte ilk kez düzenlenecek ramazan etkinliklerinin yapılacağı Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde incelemede bulundu.

Çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Arı, gazetecilere yaptığı açıklamada, alanda ramazan ayı boyunca her gün bin 500 kişilik iftar sofrası kurulacağını, çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenleneceğini belirtti.

Arı, "İftar öncesi çocuklara yönelik meddah, Hacivat-Karagöz gölge oyunu, animasyon gösterileri, çocuk tiyatrosu gibi birbirinden renkli etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca, konferans ve ilahi dinletileri gerçekleştirilecek. Prof. Dr. Ahmet Şimşirligil, Dursun Ali Erzincanlı, Vehbi Vakkasoğlu, Hayati İnanç, Bahadır Yenişehirlioğlu, Grup Tillo gibi çeşitli konuklarımızı ağırlayacağız." dedi.

- Derinkuyu'da "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı"

Derinkuyu ilçesine bağlı Suvermez köyünde "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.

Suvermez Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan 24 projenin yer aldığı fuarın açılışında konuşan Derinkuyu Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt, öğrencileri, özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Yeşilyurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yücel Irmak ile birlikte açılış kurdelesini kesti.

Programa, köy muhtarı Ahmet Özdemir, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Katılımcılar, fuar alanını gezerek, projeler hakkında öğrencilerden bilgi aldı.



