Nevşehir'den kısa kısa

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Sağlık Meslek Yüksek Okulu tarafından, Avanos ilçesinde kurulan stantlarda ücretsiz sağlık testleri uygulandı.

İlçe merkezinde kurulan stantlarda, vatandaşların tansiyon, şeker, vücut kitle endeksi ölçümleri yapılırken, test sonucunda olumsuzluk görülenler sağlık merkezlerine yönlendirildi.

Sağlık Meslek Yüksek Okulu görevlilerinden Berna Tanrıbuyurdu, uygulamayla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, hem vatandaşların yararına testler yapıldığını hem de okulun son sınıf öğrencilerinin tecrübe kazanmalarının sağlandığını belirtti.

- Ürgüp'te bahar konserleri düzenlendi

Ürgüp Belediyesi ve Kapadokya Üniversitesi işbirliğiyle Ürgüp Cumhuriyet Meydanında bahar konserleri düzenlendi.

Etkinlik kapsamında şarkıcı Aydilge ve Fatma Turgut sevilen eserlerini, meydanı dolduran hayranları için seslendirdi.

Programla ilgili açıklamada bulunan Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, kültür ve sanat etkinlikleriyle dolu bir belediyecilik anlayışı ile Ürgüp'ü dünya kenti haline getireceklerini ifade etti.

Aktürk, konser programı sonrası her iki sanatçıya çiçek takdim etti.