Nevşehir'den kısa kısa

NEVŞEHİR (AA) - Avanos Belediyesi, "Sıfır atık projesi"ne destek vermek amacıyla çalışma başlattı.

Belediye hizmet binasında çeşitli alanlara yerleştirilen kutular aracılığıyla geri dönüşümü mümkün olan malzemeler toplanmaya başlandı.

Belediye Temizlik İşleri Müdürü Murat İyilikbilen, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurum içerisindeki çöp kovaları yerine geri dönüşüm üniteleri kurarak hayata geçirilen proje ile atıkların geri dönüşümünün sağlanacağını belirtti.

İyilikbilen, "Çevre, korunup geliştirilerek gelecek nesillere en güzel şekilde devredilmesi gereken bir emanettir. Daha temiz bir çevre için hepimizin yerine getirmesi gereken sorumluluklar var. Atıkları kaynağından ayrıştırarak hem çöp miktarını azaltabilir hem de geri dönüşüme katkı sunabiliriz. Kağıt, plastik, cam ve metal gibi atıkları ayrı ayrı depolamaya başladık. Geçici depolama alanında biriktirdiğimiz atıkları geri dönüşüm firmalarına teslim edip, geri dönüşümünü sağlayacağız." dedi.

- NEVÜ'de tiyatro ve söyleşi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kadın Çalışmaları ve Araştırma Merkezi (NÜKÇAM) tarafından "Bir kadın uyanıyor" adlı tiyatro oyunu ve söyleşi gerçekleştirildi.

NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen tiyatro gösterisinde, Boğaziçi Gösteri Sanatları tiyatro topluluğunun oyuncularından Aysel Yıldırım Keskin, Duygu Dalyanoğlu ve Zilan Kaki sahne aldı.

Tiyatro oyununda toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin, sorunlarını yaşayan bir kadının gerçek hikayesi izleyiciye aktarıldı.

Daha sonra NÜKÇAM Müdürü Doç. Dr. Leyla Kahraman ve tiyatro ekibinin konuk edildiği söyleşi gerçekleştirildi.









