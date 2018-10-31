Nevşehir'den kısa kısa

NEVŞEHİR (AA) - Türk Kızılayı Nevşehir Şube Başkanı Ercan Civelek ve yönetim kurulu üyeleri, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen'i ziyaret etti.

Geçen günlerde göreve atanan Civelek ve yönetimine başarı dileyen Seçen, Türk Kızılayı'nın hizmet ağının sadece Türkiye ile sınırlı olmadığını, dil, din ve ırk ayrımı yapmadan tüm mağdur insanların yardımına koştuğunu belirterek, belediye olarak çalışmalara destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Civelek ise Nevşehir'de yapmayı planladıkları faaliyet ve hizmetler konusunda Seçen'e bilgi aktardı.

Civelek, sosyal yardım ağını her geçen gün genişleten Türk Kızılayı'nın Nevşehir'de de etkin bir şekilde çalışma yapması için gerekli çabayı göstereceklerini ifade etti.

- Vali Aktaş başkanlığında toplantı düzenlendi

Nevşehir İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından "Yabancıların İş ve İşlemlerine Yönelik İstişare ve Bilgilendirme Toplantısı" Nevşehir Valisi İlhami Aktaş başkanlığında yapıldı.

Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürlüğü yetkililerince sunum gerçekleştirdi.

Toplantıda, Türk halkının misafirperverliği ve yardım severliğinin ülkemizde bulunan yabancıların uyum ve iletişim süreçlerinin sağlıklı yürütülmesinde önemli bir etken olduğu ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiği belirtildi, düzensiz göçle mücadele için alınması gereken önlemler değerlendirildi.

