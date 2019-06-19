Nevşehir'deki asayiş olayları

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de polis kaçak tütün ve makaron ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yürüttükleri istihbari çalışma neticesinde operasyon gerçekleştirdi.

M.Ö'nün aracında yapılan aramada, yaklaşık 40 kilogram kıyılmış kaçak tütün ile 2 bin 200 adet makaron bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.Ö. hakkında, "4733 sayılı tütün mamulleri ve alkol piyasasının düzenlenmesine dair kanuna muhalefet etmek" suçundan adli işlem yapıldı.

- Aranan 2 şüpheli yakalandı

Avanos ilçesinde, polisin firari sanıklarına yönelik çalışmasında yakalanan iki kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri adli makamlarca haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Yapılan istihbari çalışma neticesinde bulundukları yerler tespit edilen "Mala zarar verme" suçundan aranan Ö.Ş. ile "Dolandırıcılık" suçundan aranmaktan olan K.A. yakalandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Nevşehir E-Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü.