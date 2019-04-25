Nevşehir'de yatırımlar görüşüldü

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de hayata geçirilecek yatırımlar konusunda, Vali İlhami Aktaş başkanlığında istişare toplantısı düzenlendi.

Nevşehir Belediyesinde gerçekleştirilen toplantıda, belediye öncülüğünde kente kazandırılması planlanan yatırımlar ve çeşitli projeler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir halkının yaşam kalitesini yükseltmek ve daha müreffeh bir kente kavuşması için gayret gösterdiklerini belirtti.

Arı, "Şehrimizi kalkındıracak ve gelişimine katkı sağlayacak faaliyetlerle Nevşehir'i daha da ileri düzeylere taşıyacağımıza inanıyorum. Hemşehrilerimizden gelecek her bir önerinin bizim çalışma yöntemlerimizi belirleyeceğinin bilinmesini istiyorum. Halkımızla olan işbirliği ve koordinasyonu kesinlikle elden bırakmayacağız. Nevşehir'de, hayallerimizi gerçeğe dönüştürücü çok güzel hizmetlere imzamızı atacağız." dedi.

Toplantıya, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe ile AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve belediye başkan yardımcıları katıldı.

