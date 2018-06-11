Nevşehir’de vatandaşlar orucu 6 dakika geç açtı

Ramazan ayının 27. gününde Nevşehir’de vatandaşlar akşam ezanının 6 dakika geç okunması nedeniyle oruçlarını geç açtı.
11 ayın sultanı Ramazan ayının 27. gününde Nevşehir’de akşam ezanının 20.12’de okunması gerekirken 20.18’de okunması nedeniyle vatandaşlar iftarını 6 dakika geç yaptı. Nevşehir Belediyesi tarafından atılan Ramazan topuna aldırış etmeyen vatandaşlar, iftar yapmak için ezanı bekledi. İl Müftülüğü ise ezanın geç okunmasıyla ilgili şuana kadar bir açıklamada bulunmadı.Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2018, 21:39