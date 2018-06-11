Nevşehir’de vatandaşlar orucu 6 dakika geç açtı

Ramazan ayının 27. gününde Nevşehir’de vatandaşlar akşam ezanının 6 dakika geç okunması nedeniyle oruçlarını geç açtı.

11 ayın sultanı Ramazan ayının 27. gününde Nevşehir’de akşam ezanının 20.12’de okunması gerekirken 20.18’de okunması nedeniyle vatandaşlar iftarını 6 dakika geç yaptı. Nevşehir Belediyesi tarafından atılan Ramazan topuna aldırış etmeyen vatandaşlar, iftar yapmak için ezanı bekledi. İl Müftülüğü ise ezanın geç okunmasıyla ilgili şuana kadar bir açıklamada bulunmadı.

Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2018, 21:39