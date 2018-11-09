Nevşehir'de

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla Y.F, Y.A, ve G.M.C. gözaltına alındı.

Şahısların ikametlerindeki aramada, çeşitli miktarlarda metamfetamin ve afyon sakızı ile bir adet hassas terazi ve pompalı olarak tabir edilen av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemede "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

