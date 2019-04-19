NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) öncülüğünde yerli ve yabancı konukların katılımıyla "Uluslararası Koruma ve Geleneksel Mimarlık Çalıştayı" düzenlendi.

NEVÜ Ürgüp Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirilen programda, İtalya Basilicata Üniversitesi Matera Mimarlık Fakültesi (UNIBAS), Fransa Lyon Ulusal Mimarlık Okulu (ENSAL) ile Türkiye'deki çeşitli üniversitelerden akademisyen ve öğrencilerin katıldığı seminer, sergi ve atölye çalışmaları yapıldı.

Kapadokya'nın özgün kültürel mirasını tanımak ve korunması amaçlı sürdürülebilir öneriler geliştirmek üzere incelemede bulunan katılımcılar, "Eğer yıldız bir mimar Kapadokya'da bir tasarım yapacak olsaydı nasıl bir şey yapardı?" sorusunun cevabını masaya yatırdı.

Çalıştayda, Türkiye'den 5, İtalya'dan 3, Fransa'dan 3 ve İspanya'dan 1 bildiri ile katkıda bulunan konuşmacılar, özgün bilgiler içeren sunumlar gerçekleştirdi.

İlk etabı Nevşehir'de gerçekleştirilen ve üç yıllık bir program şeklinde tasarlanan çalıştayın, 2020 yılında İtalya, 2021'de ise Fransa'da düzenleneceği öğrenildi.