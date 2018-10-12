NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, rüzgar ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan rüzgar bazı ağaçların dallarını kırarken, ardından başlayan sağanak sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı.
Aniden bastıran yağış nedeniyle otobüs duraklarında mahsur kalan vatandaşlar, yağışın etkisini yitirmesini bekledi.
Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, yer yer etkisini artıran yağışta bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla yollarda tıkanan su giderlerini açmaya çalıştı.
20 dakika kadar süren yağış nedeniyle bazı binaların alt katlarında su baskını meydana geldiği öğrenildi.