Nevşehir'de rüzgar ve sağanak yağış

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, rüzgar ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.Kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan rüzgar bazı ağaçların dallarını kırarken, ardından başlayan sağanak sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı. Aniden...