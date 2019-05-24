Nevşehir’de rüzgar ağaçları devirdi

Nevşehir’in Avanos ilçesinde şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Nevşehir’e kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapılmıştı.
Nevşehir’in Avanos ilçesinde şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi. Nevşehir’in Avanos ilçesinde çıkan şiddetli rüzgar ve fırtına ağaçları devirirken ilçe merkezinde bulunan bir ağaç ise park halindeki aracın üzerine...
Nevşehir’in Avanos ilçesinde şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Nevşehir’e kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapılmıştı.