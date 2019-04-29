Nevşehir'de ramazan ayında ekmeğe zam yok

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, ramazan ayında ekmek ve pidenin gramajı ve fiyatında bir değişikliğin olmayacağını belirtti.

Nevşehir Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Dipici ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini makamında kabul eden Başkan Arı, yaklaşan ramazan ayı öncesinde ekmek ve pide fiyatları konusunda istişarede bulundu.

Görüşme sonrası açıklamada bulunan Arı, kentte geçen yıl ramazan ayında, 1 lira 20 kuruştan satılan 250 gram ekmek ve pide ile 2 lira 40 kuruştan satılan 500 gram ağırlığındaki çiftli pide ve ekmeğin bu yıl da aynı fiyat üzerinden satılacağını açıkladı.

Arı, belediyeye ait ekmek büfelerinde ise 250 gram ekmek ve pidenin 95 kuruştan, 500 gram olan çiftli pide ve ekmeğin ise 1 lira 90 kuruştan satılacağını ifade etti.

Arı, "Bazı şehirler ile kıyasladığımızda ekmek gramajı ve fiyatının Nevşehir'de daha uygun olduğu görülecektir. Bu duyarlı yaklaşımlarından dolayı Nevşehirli fırıncı kardeşlerimize ve değerli oda yöneticilerine teşekkür ediyorum. Nevşehir'de vatandaşlarımızın huzurlu ve mutlu bir ramazan ayı geçirmeleri için esnaflarımız, sivil toplum örgütleri ve belediyemiz bundan böyle de gerekli hassasiyeti göstermeye devam edecektir." dedi.

Görüşmenin ardından heyet üyeleri Arı ile fotoğraf çektirdi.