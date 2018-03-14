Nevşehir'de asayiş uygulamaları

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de çeşitli suçlardan aranan bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Hacıbektaş İlçe Emniyet Müdürlüğü C.K'nın üniversite öğrencilerini silahla tehdit ettiği iddiası üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı operasyonla zanlı C.K'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen C.K. "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet ve kamu güvenliğini tehlikeye düşürmek suçlamasıyla" tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Avanos ilçesinde 7 ekip, 72 personelle "Avanos Şok Uygulama-16" gerçekleştirildi.

Uygulamada 703 şahıs, 216 araç ve 22 iş yeri denetlendi. Bir kuru sıkı tabanca ele geçirildi.