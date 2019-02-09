Nevşehir Ülkü Ocakları istişare toplantısı yapıldı

NEVŞEHİR (AA) - Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Nevşehir İl Başkanlığı tarafından istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanlığı düğün salonunda gerçekleştirilen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker, konuşmasında, gençleri sokaklardan ve kötü alışkanlıklardan korumak adına sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlediklerini belirtti.

Yapılan çalışmalarda kendilerine destek veren gönüllülere teşekkür eden Türker, planladıkları faaliyet ve etkinlikler hakkında bilgi verdi.

MHP Nevşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Filiz Kılıç ise böylesine duyarlı bir camia içinde olmaktan onur duyduğunu söyledi.

Kılıç, belediye başkanı seçilmesi durumunda sivil toplum kuruluşları ile yapmayı planladığı çalışmaları anlattı.

Soru cevabın ardından tamamlana programa, MHP Nevşehir İl Başkanı İlhan Kaya, Türk Eğitim-Sen Nevşehir Şube Başkanı Tayfur Urgenç, MHP ilçe ve belde başkanları ile belediye başkan adayları ve vatandaşlar katıldı.

