Nevşehir Hayvan Kasabası'nın temeli atıldı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve sokak hayvanlarının barındırılması amaçlanan "Hayvan Kasabası"nın temeli törenle atıldı.



Geçici bakım evi olarak kullanılacak, 41 bin 890 metrekarelik alana inşa edilecek tesisin temel atma töreninde konuşan Belediye Başkanı Rasim Arı, kentteki en önemli sorunlardan birinin de başıboş gezen sokak hayvanları olduğunu belirterek, bu sorunun önüne geçmek için tesisin hayata geçirileceğini kaydetti.

Arı, "Bir taraftan vatandaşımız mağduriyetini ifade ediyor, diğer taraftan da hayvanlarımız şefkate ve merhamete ihtiyaç duyuyor. Vatandaşlardan hayvanlar konusunda çok sayıda şikayet aldık. Nevşehir sınırları içerisindeki bütün hayvanlarımızın şefkatli bir ortamda bakımını yapacağız. Biz sadece insanlara değil, bütün canlılara şefkat ve merhamet gösterilmesi gereken ve bunu bize telkin eden bir dinin mensubuyuz. Biz her türlü canlının şefkatli ve merhametli bir ortamda hayatını devam ettirmesini temin etmek zorundayız." diye konuştu.



Konuşmanın ardından Hayvan Kasabası'nın temeli Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Belediye Başkanı Arı ve Nevşehir İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Yüksel Yiğit tarafından butona basılarak atıldı.



