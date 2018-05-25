Nevşehir'de “Ümmet İftarı“

NEVŞEHİR (AA) - İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneğince Müslümanların yaşadığı acılarına dikkati çekmek için ''Ümmet iftarı" gerçekleştirildi.

Gülbahçe Parkındaki program, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İftar vaktinde ikram edilen su, hurma ve simitle oruçlarını açan katılımcılar, zulüm altındaki Müslümanlar için dua etti.

İHH Nevşehir İl Koordinatörü Baki Öncel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kimi zaman iftar sofrasında bir hurma tanesi bulamayan Müslümanlara dua etmek için etkinliğin düzenlendiğini belirtti.

"Ümmet iftarı"nın yaşanan sıkıntılara dikkati çekmek amacıyla bir sembol olduğunu aktaran Öncel, İslam dünyasının birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Ümmetin savaşların getirdiği açlık ve sefalet içinde olduğunu aktaran Öncel, "Bu duruma üzülüyoruz, burada dua ettik. İslam ümmetinin yek vücut içinde hareket etmesini temenni ediyoruz. Allah bütün Müslümanların gözyaşlarının dinmesini nasip etsin."dedi.

Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2018, 22:02