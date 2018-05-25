Nevşehir'de mahalle sakinleri iftarda buluştu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediyesi tarafından, Mehmet Akif Ersoy Mahallesindeki 30 Ağustos İlkokul bahçesine sofrası kurularak, "mahalle iftarı" düzenlendi.

Mahalle sakinlerinin katılımıyla birlik ve beraberlik içinde duaların edildiği iftar programında yaklaşık bin kişi bir arada iftar etti.

Belediye Başkanı Atilla Seçen, programda yaptığı konuşmada, 20 yıldır ramazan ayının her günü bin 500 kişilik ihtiyaç sahiplerine iftar verdiklerini belirterek, "Mahallelerde sadece fakir olan değil zengin olanlara da iftar vermek istedik. Mahalle halkını bir araya getirmek istedik." dedi.

Kendi oturduğu sitede kimseyi tanımadığını, sitede komşuları tanımak için böyle bir uygulama başlattıklarını, buradan yola çıkarak da mahallelerde bu uygulamayı başlatmaya karar verdiklerini kaydeden Başkan Seçen, "Bu uygulamayı mahallelerimize yaymak istedik. Hiç olmazsa insanlar birbirlerini daha çok tanısınlar, daha çok kaynaşsınlar. Kardeşliğe birliğe vesile olsun. Gayemiz budur." diye konuştu.

Seçen, etkinliğin ramazan ayı boyunca farklı semtlerde sürdürüleceğini kaydetti.

İftar programına, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, AK Parti milletvekili adayları Yücel Menekşe ve Emre Çalışkan, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar da katıldı.

Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2018, 22:04