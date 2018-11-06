Nevşehir'de kaçak tütün operasyonu

NEVŞEHİR (AA) - Hacıbektaş ilçesinde, semt pazarında kaçak tütün satışı yapıldığını tespit eden polis, iki ayrı şahsın tezgahında yaklaşık 28 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçedeki semt pazarında . ve A.E. adlı kişilerin kaçak tütün ve sigara satışı yaptıkları tespit edildi.

Şahıslara ait tezgahları kontrol eden polis, yaklaşık 28 kilogram kaçak tütün, 10 bin 480 adet boş makaron, 2 bin 800 adet sarılmış sigara, 11 adet sigara sarma makinesi ve tütün kullanımında kullanılan çeşitli malzemeleri ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

. ve A.E. hakkında, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 4733 TAPDK Sayılı Kanun"a muhalefet etmek suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2018, 16:56