Nevşehir'de kaçak tütün operasyonu

NEVŞEHİR (AA) - Hacıbektaş ilçesinde, semt pazarında kaçak tütün satışı yapıldığını tespit eden polis, iki ayrı şahsın tezgahında yaklaşık 28 kilogram kaçak tütün ele geçirdi. Edinilen bilgiye göre, ilçedeki semt pazarında ....

Nevşehir'de kaçak tütün operasyonu
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NEVŞEHİR (AA) - Hacıbektaş ilçesinde, semt pazarında kaçak tütün satışı yapıldığını tespit eden polis, iki ayrı şahsın tezgahında yaklaşık 28 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçedeki semt pazarında . ve A.E. adlı kişilerin kaçak tütün ve sigara satışı yaptıkları tespit edildi.

Şahıslara ait tezgahları kontrol eden polis, yaklaşık 28 kilogram kaçak tütün, 10 bin 480 adet boş makaron, 2 bin 800 adet sarılmış sigara, 11 adet sigara sarma makinesi ve tütün kullanımında kullanılan çeşitli malzemeleri ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

. ve A.E. hakkında, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 4733 TAPDK Sayılı Kanun"a muhalefet etmek suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2018, 16:56
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