Nevşehir'de İŞKUR'un istihdamları

NEVŞEHİR (AA) - Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nevşehir İl Müdürü Arif Sıddık Barata, "Yılın ilk 9 aylık bölümünde, istihdam hedefini yüzde 108 oranında gerçekleştiren Nevşehir İŞKUR İl Müdürlüğü, ülke genelinde birinciliği elde etti." dedi.

Barata, İŞKUR binasında düzenlediği basın toplantısı, kurumlarınca yılın dokuz aylık bölümünde yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi verdi.

İstihdamın korunması, artırılması ve işsizliğin azaltılması amacıyla yıl boyunca mesleki edindirme kursları, işbaşı eğitim programları ve girişimcilik eğitimleri düzenleyerek yoğun bir çalışma yaptıklarını kaydeden Barata, İŞKUR Genel Müdürlüğü verilerine göre, istihdam hedefini en çok yükselten iller arasında ülke genelinde birinci sıraya yerleştiklerini açıkladı.

Barata şöyle konuştu:

"İşverenlere ve işsiz vatandaşlarımıza istihdamı kolaylaştırıcı fırsatlar sunulmaktadır. Yılın ilk 9 aylık bölümünde, istihdam hedefini yüzde 108 oranında gerçekleştiren Nevşehir İŞKUR İl Müdürlüğü, ülke genelinde birinciliği elde etti. Çalışmalarımız kapsamında, işsiz iken istihdama dahil edilenlerin yanı sıra bin 369 vatandaşımızı, meslek edindirme kurslarından faydalandırarak ev ekonomisine katkı sunmasını sağladık. 39 engelli veya eski hükümlü vatandaşımıza işini kurma imkanı sunup, projesine göre ortalama 39 bin lira, toplamda ilimizde 1 milyon 336 bin 450 lira ödeme gerçekleştirdik. Büyük özveri içinde gerek teşvikler gerekse aktif iş gücü programları yoluyla istihdama katkı sunmaktayız. Nevşehir’imiz ve ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz."

Toplantıya, İŞKUR Şube Müdürleri Şinasi İnanıcı, İhsan Karabulut ile kurum şefleri Şaban Belada ile Merve Aydın da katıldı.

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2018, 11:37