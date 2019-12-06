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Nevşehir'de “Güven Masası“ uygulaması

NEVŞEHİR (AA) - Jandarma Genel Komutanlığınca hayata geçirilen "Güven Masası" uygulaması, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığında başlatıldı. Vatandaşların güler yüzle karşılanıp, taleplerinin hızlı şekilde karşılanması...

Genel 06.12.2019, 14:04 06.12.2019, 15:09
Nevşehir'de “Güven Masası“ uygulaması
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NEVŞEHİR (AA) - Jandarma Genel Komutanlığınca hayata geçirilen "Güven Masası" uygulaması, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığında başlatıldı.

Vatandaşların güler yüzle karşılanıp, taleplerinin hızlı şekilde karşılanması amacıyla hayata geçirilen uygulama kapsamında ilk etapta Merkez İlçe Jandarma Karakolunda oluşturulan masada, kadın astsubaylar görev yapıyor.

Jandarma karakoluna gelenler ilgili personelce karşılanıp, sorun ve talepleri dinlenerek kayıt defterine not alınıyor.

Jandarma karakolundaki ilk temas noktası haline gelen Güven Masasında personel, ayrıca jandarmanın görev alanına girmeyen, diğer kurum ve kuruluşları ilgilendiren iş ve işlemler konusunda vatandaşları yasal mevzuatlar çerçevesinde bilgilendiriyor.

Uygulamanın il genelindeki tüm jandarma karakollarında hayata geçirileceği bildirildi.

#Güven Masası #Nevşehir #Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı
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