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NetWork'ten yeni yıla hediye seçenekleri

İSTANBUL (AA) - NetWork, Sonbahar/Kış 2019-20 koleksiyonu hem kadın hem erkekler için geniş ürün skalası sunuyor. NetWork'ten yapılan açıklamaya göre, çanta, ayakkabı, yün atkı ya da işlemeli trikolar gibi özel hediyeler NetWork’te...

Genel 10.12.2019, 11:23
NetWork'ten yeni yıla hediye seçenekleri
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İSTANBUL (AA) - NetWork, Sonbahar/Kış 2019-20 koleksiyonu hem kadın hem erkekler için geniş ürün skalası sunuyor.

NetWork'ten yapılan açıklamaya göre, çanta, ayakkabı, yün atkı ya da işlemeli trikolar gibi özel hediyeler NetWork’te müşterileri bekliyor. Limited Koleksiyonu'nda yer alan yüzde 100 kaşmir palto, ceket ve takımlar ise özel hediye seçenekleri arasında.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Koleksiyonda kontrast dikişlere, zımbalara ya da desenli deri çanta ve ayakkabıların yanı sıra incili küpeler, taşlı kolyeler ve zarif broşlar da bulmak mümkün. Seyahat eden iş adamlarına özel tasarlanan non-iron gömlekler ve Traveler koleksiyonundaki gamboçlu seyahat çantası ise yoğun iş temposu olanlar için hayat kurtarıcı hediye seçenekleri arasında yer alıyor.Takım elbiseler için özel bir bölmeye sahip NetWork Traveler seyahat çantası yolculuk sırasındaki kırışma sorununu da ortadan kaldırıyor"




#network
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