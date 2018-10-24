NATO'dan ABD'ye destek Rusya'ya tepki

BRÜKSEL (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan ayrılma kararının ardından Rusya'yı suçlayarak, "Sorun, yıllardır anlaşmayı ihlal eden Rusya'nın davranışları." dedi.

Stoltenberg, Brüksel'deki NATO karargahında düzenlediği basın toplantısında, tüm müttefiklerin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın önemli olduğu ve ABD'nin bu anlaşmanın gerekliliklerini yerine getirdiği konusunda hemfikir olduğunu söyledi.

"Rusya'nın davranışları konusunda ise son derece endişeliyiz. Sorun, yıllardır anlaşmayı ihlal eden Rusya'nın davranışları." ifadesini kullanan Stoltenberg, konunun NATO savunma bakanları toplantısı ve Washington ziyaretinde de gündeme geldiğini anımsattı.

Stoltenberg, "Yeni bir soğuk savaş ve silahlanma yarışı istemiyoruz." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile ülkesi arasında geçmişte imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'na ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Biz anlaşmada kalan taraf olduk ve anlaşmaya saygı gösterdik ancak Rusya ne yazık ki bu anlaşmaya saygı göstermedi. Bu nedenle anlaşmayı feshedeceğiz, anlaşmadan çekileceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

ABD ile Rusya'nın, Avrupa ve Uzak Doğu'daki müttefiklerini korumayı amaçlayan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması, 1987'de Washington'da imzalanmıştı. Anlaşma, Rusya ve ABD'nin menzili 300-3400 mil olan karadan atılan güdümlü füze almasını, üretmesini ya da test etmesini yasaklıyor.

Muhabir: Yusuf Hatip

