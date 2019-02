NATO Askeri Komitesi İzmir'de

İzmir (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in davetiyle İzmir'de gerçekleşen resmi ziyaretin 2. gününde Askeri Komite üyeleri, NATO'nun 3 statik harp karargahından biri olan DISKOHIT'i gezdi.

Ziyarette komite üyelerine statik karargahın imkan ve kabiliyetleri hakkında bilgi verildi.

Karargahtan sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurt içi gezilerinde kullandığı ve Ege manevralarını yönettiği vagonun da yer aldığı Çamlık Buharlı Lokomotif Müzesini gezen üyelere müzenin tarihi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Müzede toplu fotoğraf çektiren heyet üyeleri ziyaretin devamında Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti'ne geçti.

Turist rehberince antik kent hakkında bilgilendirilen heyet üyeleri, bol bol fotoğraf çektirdi.

Askeri Komite heyetine, NATO Müttefik Kara Komutanı Korgeneral John C. Thomson ve NATO Müttefik Kara Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Erhan Uzun da eşlik etti.

