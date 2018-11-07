Nallıhan'da KOSGEB girişimcilik kursları ücretsiz olacak

ANKARA (AA) - Nallıhan ilçesinde Belediye Başkanlığı öncülüğünde Ankara Kalkınma Ajansı ve KOSGEB işbirliği ile girişimcilik kurslarının başlatıldığı bildirildi.

Nallıhan Belediye Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşlara ücretsiz olarak verilmesi planlanan kurslardan, Ankara Kalkınma Ajansının da desteklediği bu dönemin ilk girişimcilik kursu Ali Aydın Konağı'nda başladı.

Kursiyerler kura yöntemi ile belirlenirken, daha sonraki kurslara katılmak isteyen vatandaşlardan Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne başvuru yapmaları istendi.

Belediye Başkanı İsmail Öntaş ve Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Arıcı, Ankara Kalkınma Ajansı uzmanları Atilla Erdal, Naz Gündüz, Hande Kara ve Kaymakamlık SYDV Müdürü Hasan Olum, proje ekibi ile birlikte kursiyerleri ziyaret ederek bilgi aldı.

Başkan İsmail Öntaş, bu kursların sonunda ilçede kendi işyerini açmak isteyen girişimci vatandaşlara desteklerinin süreceğini söyledi.



