Nallıhan'da kan bağışı kampanyası

ANKARA (AA) - Nallıhan ilçesinde Türk Kızılayı tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Belediye Başkanı İsmail Öntaş, belediye binası önündeki mobil tırda kan vererek, kampanyaya destek oldu.

Öntaş, burada yaptığı açıklamada, kan bağışının insanlık görevi olduğunu söyledi.

Kızılay Nallıhan Şube Başkanlığının kampanyasına destek olduğunu belirten Öntaş, "İnşallah bu kanlar ihtiyaç sahiplerine şifa olur. Ben bu vesileyle kan bağışında bulunan hemşehrilerimi duyarlılıklarından dolayı kutluyorum. Kızılayımızı da bu kampanyaları, yurt içi ve yurt dışında afet durumlarında yaptıkları yardımlar konusunda tebrik ediyorum. Sağlıklı olan 18-65 yaş arası herkesi kan bağışına destek vermeye davet ediyorum.” dedi.

Şube Başkanı Ali Kemik de Öntaş’a teşekkür ederek, kampanyanın 3 gün süreceğini söyledi.