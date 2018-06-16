Nallıhan Kuş Cenneti'nden geçen tünel tamamlanmak üzere

ANKARA (AA) - AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Nallıhan Kuş Cenneti'nde kuşları ürkütmemek ve korkutmamak amacıyla D140 karayolu üzerine inşa edilen tünellerin tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.

Milletvekili Ceylan, Nallıhan dönüşü, çift yönlü olarak yaptırılan tünel inşaatında incelemelerde bulundu.

AA muhabirine yaptığı açıklamada, tünellerin ucunun birleştiğini belirten Ceylan, "Tünellerin devamında biri 251 metre, diğeri 250 metre olan köprülerin tamamlanmasıyla yol bağlantıları yapılarak, yol ulaşıma açılmış olacak." dedi.

Başkentin en önemli sulak alanlarından biri olan Nallıhan Kuş Cenneti'nde 8-10 Haziran tarihlerinde bir foto safari düzenlediklerini de belirten Ceylan, şöyle konuştu:

"Yaptığımız tüm çalışmalar kuşların daha çok üremesi için ve kuş cennetinin tanıtımına yöneliktir. Nallıhan Kuş Cenneti, toprak yapısıyla, doğallığıyla, 200 kuş türüne ev sahipliği yapmaktadır. Türkiye'de birçok kuş burayı kendine yaşam alanı seçmiştir. Tünelin tam anlamıyla tamamlanmasının akabinde artık kuşlar, araç seslerinden ve gürültüsünden etkilenmeyecekler. Herkesi kuş cennetini görmelerini tavsiye ediyorum."