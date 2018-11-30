Nallıhan İğne Oyası ve Örtmesi coğrafi işaret tescili aldı

ANKARA (AA) - Nallıhan İğne Oyası ve Nallıhan Örtmesi'nin coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

Nallıhan Belediyesinin yaptığı başvuruda, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen ürünlerle ilgili belgeler verildi.

Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Nallıhan İğne Oyası ve Nallıhan Örtmesi coğrafi işaret tescil belgesinin kendilerine Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez ve Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan tarafından verildiğini belirtti.

Coğrafi işaret alınan ürünlerin bundan böyle ilçenin tanıtımında etkin olacağını belirten Öntaş, katkılarından dolayı Nallıhan Kalkınma Vakfı'na teşekkür etti.