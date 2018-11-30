'Müzeler gelecek vizyonuna referans oluyor'

ANTALYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Ulusal Bilgi Politikası" ana temasıyla düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı (KAM'18) devam ediyor.

Antalya'daki Turizm Merkezi Belek'te gerçekleştirilen program kapsamında, Prof. Dr. Hamza Kandur moderatörlüğünde "Ulusal Bilgi Politikası Ekseninde Bilim ve Teknoloji" konulu oturum yapıldı.

Panorama 1453 Tarih Müzesi Müdürü Salih Doğan, burada yaptığı konuşmada, müzecilikte dijital dönüşüm yaşandığını belirterek, geçmişin aydınlanmasına ev sahipliği yapan müzelerin, 20. yüzyılın ilk yarısına kadar eski eserlerin toplanmasına, muhafaza edilmesine ve sergilenmesine hizmet ettiğini söyledi.

Müzelerin artık yeni bir yaklaşımla ele alınmaya başlandığına işaret eden Doğan, topluma uzaktan bakan klasik müzeciliğin, durağan mekan anlayışından çağdaş müzecilik anlayışına geçişiyle, müzeciliğin çehresinin değiştiğini belirtti.

Doğan, kültürel çeşitliliğin ve toplumsal belleğin, izleyiciye daha iyi aktarılabilmesine olanak sağlayan yeni sunum ve anlatım yöntemlerinin kullanılmasıyla müzelere olan ilginin artmaya başladığını bildirdi.

Post modern müzecilik anlayışının, giderek klasik koleksiyon sergilemelerinde devrim yaratan yeni anlayışların gelişmesine ve kullanılmasına yol açtığını belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Müzeler, milletlerin kültürel miras ögelerini depolayıp sergiledikleri gibi kimlik oluşumu bakımından eğitici bir yönü de olmasından çağın getirdiği iletişim biçimlerine ve araçlarına kendisini adapte etmek zorundadır. Bilgi teknolojileri ve dijital hıza ayak uydurarak sahip oldukları kültürel miras envanterini geniş kitlelere ulaştırmak, günümüz teknolojileriyle sergileme ve sunum tekniklerini kullanmak durumundadır. Panorama Samsun 1919 Dijital Gösterim Merkezi, ulusumuzun kaderini değiştiren mücadeleyi, özel tasarlanan dijital gösterim merkeziyle ziyaretçilere sunan, özgün projelerden biridir. Ziyaretçi, bu müzede seyirci konumunda kalmıyor, kurgulanan özel film tekniği, ses efektleri ve görüntüleme yöntemiyle kendisini Milli Mücadele'nin ortasında hissediyor."

Doğan, müzelerin, toplumların tarih serüveni içerisinde geçirdiği evreler, yaşadıkları deneyimler ve milletlerin ürettikleri sosyal, kültürel, tarihsel değerler açısından geçmiş ile gelecek arasında önemli bir taşıyıcı durumunda olduğunu söyledi.

Müzelikte dijitalleşmenin önemine işaret eden Doğan, "Müzeler bir anlamda toplumların tarihteki rollerini günümüze taşıyarak milletlerin gelecek vizyonuna referans olarak katkı yapmaktadır." dedi.

"Bilgi seferberliği yapmamız gerekiyor"

Moderatör Prof. Dr. Kandur da bilgi seferberliği yapmak gerektiğini belirterek, "Türkiye'de bir çok alanda seferberliğin eşiğindeyiz. Bilgi alanında da hepimizin seferberliğe başlamamız gerekiyor." dedi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bilişim uzmanlarından Erdoğan Olcay ise teknolojiyi kullanırken güvenlikle ilgili gerekli adımları atmak gerektiğini söyledi.

Nesnelerin interneti kaynaklı tehdit ve saldırıların arttığını dile getiren Olcay, "Veri hırsızlığının yapılması giderek basitleşiyor ama etkileri güçlü hale geliyor. İnternet sitelerinin çökertilmesini hedefleyen DDoS saldırılarının daha da artacağını öngörüyoruz ancak tedbirlerimizi alıyoruz. Veri hırsızlığı konusunda dikkatli ve tedbirli olmakta fayda var." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından organizasyona katkı sunan firma ve kurumlara teşekkür plaketi verildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Odabaş, Anadolu Ajansı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü Yakup Şıvka'ya, kurum adına teşekkür plaketi takdim etti.