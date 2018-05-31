MÜSİAD SAMEKS mayıs ayı verileri

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), mayısta bir önceki aya göre 2 puan artarak 55,7'ye yükseldi.



MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in Mayıs 2018 sonuçları açıklandı.



Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, mayısta bir önceki aya göre 2 puan artışla 55,7 seviyesinde gerçekleşti.



Öte yandan, söz konusu dönemde Hizmet Endeksi 1,4 puan artarak 55,6 puan, Sanayi Endeksi ise 0,3 puanlık artışla 56,9 puan oldu.



SAMEKS Bileşik Endeksi, 50 referans değerinin üzerinde kalarak Türkiye ekonomisindeki canlılığın sürdüğüne işaret etti.