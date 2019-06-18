SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla, Zara ve Hafik ilçelerinde Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Şarkışla Muhsin Yazıcıoğlu Cami ve Külliyesi'ndeki gıyabi cenaze namazını İlçe Müftü Tayyıp Koçer kıldırdı.

Koçer burada yaptığı konuşmada, “Şüphesiz ki Allah’tan geldik, yine Allah’a döndürüleceğiz. Mutlaka her nefis ölümü tadacaktır. Ölümler içerisinde en güzel ölüm, şehadetle Rabbimize kavuşmaktır, şehit olmaktır.” dedi.

Gıyabi cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı.

- Zara

Zara Merkez Camisi'nde de Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Öğle namazının ardından cami avlusunda gıyabi cenaze namazı kılmak için toplanan vatandaşlara hitap eden Zara Müftülüğü vaizi Mevlüt Sağlam, "Bir yola çıkıyorsunuz ve çıkmış olduğunuz yolda şahsınıza, menfaatinize yönelik hiç bir beklentiniz yok. Çıkmış olduğunuz yoldaki beklentiniz sadece Allah'ın rızasını kazanmak. Bu samimiyetiniz üzerine Cenab-ı Hakkın lütfudur, hem insanlar sizi seviyor, hem de kendi uğrunda yola çıktığınız için sizi Ümmet-i Muhammed'e sevdiriyor. İşte bu sevgiye mazhar olmuş Muhammed Mursi kardeşimizin şehadetini Cenab-ı Allah kabul etsin." dedi.

Sağlam daha sonra gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

- Hafik

Hafik ilçesinde, Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.



Hafik Hacı İzzet Örnek Merkez Camisi'nde öğle namazı sonrası kılınan gıyabi cenaze namazına Kaymakam Vekili Hacı Kerim Meral ve vatandaşlar katıldı.



İlçe Müftüsü Yasir Ataş tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazının ardından hayatını kaybeden Mursi için dua edildi.



