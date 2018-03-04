Mühürlenmiş iş yerinde kumar oynarken yakalandılar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de daha önce de aynı gerekçeyle mühürlenen iş yerinde kumar oynadıkları belirlenen 85 kişiye, 227'şer lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Trafik ve Önleyici Hizmetler şubeleri ekipleri, Ekişehir-Ankara, Eskişehir-Bursa, Eskişehir-Kütahya ve Eskişehir-Afyonkarahisar karayolu, İsmet İnönü, Basın Şehitleri ve Sivrihisar caddeleri ile Porsuk Bulvarı'ndaki eğlence merkezlerinde uygulama yaptı.

Kentin giriş ve çıkışlarında uygulama noktaları oluşturan polis ekipleri, araçları arayarak sürücülerin kimliklerini kontrol etti.

Asayiş şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, uygulama sırasında İstiklal Mahallesi Çınarcık sokakta faaliyet gösteren ve daha önce kumar oynatıldığı gerekçesiyle mühürlenen bir iş yerine, ihbar üzerine tekrar operasyon düzenledi.

Operasyonda, mühürlü binada kumar oynadıkları belirlenen 85 kişi ile iş yeri sahibi gözaltına alındı, tombala makinesi ve kumar malzemelerine el konuldu.

Gözaltına alınan 85 kişi, 227'şer lira ceza verilerek serbest bırakıldı.

İş yeri sahibinin emniyetteki işlemleri sürüyor.