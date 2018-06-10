Muhtardan gençlere masa tenisi jesti

KONYA (AA) - Seydişehir’in Tepecik Mahallesi Muhtarı Rafet Dindar, gençlerin masa tenisi taleplerini duyunca mahalleye masa tenisi temin etti.

Muhtar Dindar, AA muhabirine yaptığı açıklamada gençlerin sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya önem verdiğini söyledi.

Mahalle gençlerinden bu şekilde bir talep gelince kendi imkanlarıyla masa tenisi materyallerini temin ettiğini ve gençlerin kullanımına açtığını belirten Dindar, "Tenis masasını da Osmanlı dönemine ait, toprak altından gün yüzüne çıkararak restore ettirdiğim tarihi Ürümdiğin Çeşmesi'nin yanına koyarak gençlerimizin burada hem spor yapmasını hem de tarihi farkındalıklarının artmasını amaçladım. Eski köy tarihimizi hem gençlerimiz hem de turnuvaya gelen çevre köy gençleri öğrenmiş olacak. Gençlerimize hayırlı olsun." diye konuştu.