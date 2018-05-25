Muhafız Alayı darbe girişimi davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada, sanık eski uzman çavuş Mustafa Sökmen savunma yaptı.

Sökmen, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz günü rutin mesaisinin ardından evine gittiğini, akşam saatlerinde verilen alarm üzerine tatbikat olduğunu düşünerek alaya döndüğünü belirtti.

İçtima alanındaki sırasına geçtiğini anlatan Sökmen, birlik komutanı binbaşı Osman Koltarla'nın alarmı verildiğini, bazı kamu kurumlarına terör saldırısı düzenleneceği istihbaratı alındığını iddia ettiğini aktardı.

Daha sonra araçlarla kışla dışına çıkarıldıklarını ifade eden Sökmen, koruma amacıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesine götürüleceklerini düşündüğünü, ancak Milli Savunma Bakanlığı'nın ORAN'daki lojmanlarına gittiklerini söyledi.

Lojmanlar ile TRT yerleşkesinin arasındaki tel örgülerinin söküldüğünü anlatan Sökmen, burada bir zaman bekledikten sonra TRT'den gelen askerle Muhafız Alayı'na döndüklerini kaydetti.

Burada kaldığı süre boyunca darbe girişimine destek verecek bir eylemde bulunmadığını savunan Sökmen, tutuksuz yargılanmayı talep etti.

- "Külliye'ye gideceğimizi düşünüyordum"

Sanık eski uzman çavuş İsamettin Cihan da DEAŞ saldırısına karşı alarm verildiğini, Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki nöbetçilere destek vermek amacıyla kışla dışına çıkarıldıklarını zannettiğini, bir süre sonra geldikleri yerin Oran Lojmanları olduğunu fark ettiğini belirtti.

Uçakların alçaktan uçması nedeniyle herkesin dağılarak kendi güvenliğini sağlamak için binaların etrafına dağıldıklarını anlatan Cihan, takım komutanı Burak Aslan'ın yanlış işlerin yapıldığını, bu nedenle alaya döneceklerini söylediğini aktardı.

Saat 04.30’da görev yeri olan Muhafız Alayına geldiklerini ifade eden Cihan, televizyonda darbe girişimine ilişkin gelişmeleri izlemeye başladıklarını kaydetti.

Darbe faaliyetine destek veren askerlerle olay günün nöbetçi amir olan binbaşı Haydar Aktaş'ın derdest edildiğini öğrendiğini bildiren Cihan, darbe faaliyetinde yer almadığını, FETÖ ile ilişkisinin bulunmadığını öne sürdü.

Darbe teşebbüsüne ilişkin önceden bilgisinin bulunmadığını söyleyen Cihan, suçsuz olduğunu iddia ederek tahliye talebinde bulundu.

Sanık uzman çavuşlar Halil Altındağ ile Samet Sarı'nın savunmalarının ardından duruşmaya ara verildi.