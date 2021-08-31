Müge Anlı ile Tatlı Sert Son Bölüm İzle - 31.08.2021

Melihat Tunçel cinayetinde tutuklama. Katil zanlısı sevgiliyi DNA'sı ele verdi. Müge Anlı, Melihat Hanım'ın kanının yerde kalmadığını, programa gelen Melihat Hanım'ın kızı Münüre Hanım'ın kendisini öldürmeye kalktığını söyledikten sonra Afyonkarahisar'da yapılan soruşturma sonucu programda önceden de hakkında konuşulan Orhan Çınar'ın tutuklandığını açıkladı. Müge Anlı iddiaların o gece Orhan Çınar'ın Münüre Hanım ile görüşmek için evine gittiğini, o sıra anne Melihat Tuncel'in bunu görmesi üzerine öldürüldüğü yönünde olduğunu söyledi. Büyükşen çifti cinayetinde çarpıcı iddia. Müge Anlı, Çankırı ile cinayetin işlendiği köye baktığında birkaç saatlik mesafe olduğunu gördüğünü, cinayeti işleyip geri gelmenin neredeyse yarım gün alacağını ama ailenin yanımızdan ayrılmadı dediğini hatırlattı. Katil Afgan çoban değil ise kim? Büyükşen cinayetindeki kritik soru...

Müge Anlı ile Tatlı Sert Hakkında

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...