Müge Anlı ile Tatlı Sert Son Bölüm Canlı İzle - 28.09.2021
Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında
Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında
86 yaşındaki kadın apartmandaki boş dairede bulundu. Altı gündür kendisine ulaşılamayan kadını eve kim kilitledi? Komşu hanımefendi çok şaşkın olduğunu dile getirirken bir diğer komşu birinci kattaki ev sahibinin yedek anahtarı kendisine bıraktığını, içeri girdiklerinde Hatice Hanım'ın koltukta yatar vaziyette olduğu "Beni kapattılar buraya" dediğini söyledi.
Hatice Hanım kendisini uşakların kapattığını, arada gelip kendisine baktıklarını, kendisine su ekmek verdiklerini, Caner'le geldiklerini belirtti. Hatice Hanım'ın ilaçlarının yanında olduğu görülürken banka cüzdanının yanında olmadığı görüldü. 14 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk bulundu. Mouaz'ın babası programdan bir saat sonra haber aldıklarını söyledi. Mouaz, Büyükçekmece sahilinde yattığını, 4 tane daha kişi olduğunu, ben eve gideceğim dediğini kendisini beklettiklerini, korktuğu için geri de gelemediğini söyleyip Müge Anlı'ya teşekkür etti.