Müge Anlı ile Tatlı Sert Son Bölüm Canlı İzle - 28.09.2021

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

86 yaşındaki kadın apartmandaki boş dairede bulundu. Altı gündür kendisine ulaşılamayan kadını eve kim kilitledi? Komşu hanımefendi çok şaşkın olduğunu dile getirirken bir diğer komşu birinci kattaki ev sahibinin yedek anahtarı kendisine bıraktığını, içeri girdiklerinde Hatice Hanım'ın koltukta yatar vaziyette olduğu "Beni kapattılar buraya" dediğini söyledi.

Hatice Hanım kendisini uşakların kapattığını, arada gelip kendisine baktıklarını, kendisine su ekmek verdiklerini, Caner'le geldiklerini belirtti. Hatice Hanım'ın ilaçlarının yanında olduğu görülürken banka cüzdanının yanında olmadığı görüldü. 14 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk bulundu. Mouaz'ın babası programdan bir saat sonra haber aldıklarını söyledi. Mouaz, Büyükçekmece sahilinde yattığını, 4 tane daha kişi olduğunu, ben eve gideceğim dediğini kendisini beklettiklerini, korktuğu için geri de gelemediğini söyleyip Müge Anlı'ya teşekkür etti.

Mehmet Şen cinayeti. Yıldız Hanım eşinin sadece Hüseyin Bey için Emel Hanım'ı aramadığını, genel olarak da arayıp sohbet ettiklerini, günde 2-3 defa birbirlerini aradıklarını öne sürdü. Müge Anlı, Yıldız Hanım'ın resmen bu cinayeti işleyen kişi olarak eşini işaret ettiğini belirtince Yıldız Hanım eşinin hareketlerinin öyle olduğunu söyledi.

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