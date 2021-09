Müge Anlı ile Tatlı Sert Son Bölüm Canlı İzle - 14.09.2021

Günlerdir kayıp olarak aranıyordu, en son arkadaşıyla arabada alkol almıştı. 6 gün sonra boğaz'da ölü olarak bulundu. Arkadaşının öldüğünü günlerce gizledi. Boğulduğunu gördü ama kimseyi aramadı... Ahmet Çetin'in son anları kameraya takıldı. Kıyafetlerini çıkartıp, boğaz'a atladı... 80 ve 83 yaşındaki iki kardeş öldürüldü. Ailenin bakıcısı iddialara ne yanıt verdi? Emel Hanım, Hüseyin Bey'e 4500 Euro'luk borcu olduğunu, Selvi Hanım'dan da yüzük aldığını kabul etti. Emel Hanım, Hüseyin Bey'in kendisine evlilik teklifi ettiğini, "Ben senden hoşlanıyorum ne diyorsun" dediğini hatta Fatma Hanım'ın da bildiğini hatta "Emel kabul et" dediğini, kendisinin kabul etmediğini ileri sürdü. Emel Hanım, Hüseyin Bey ile sevgili olduklarını, birbirlerini sevdiklerini, sonra Hüseyin Bey'in Umre'ye gidip geldiğini ve aralarındaki ilişkinin bittiğini, Hüseyin Bey'in kendisini çok sevdiğini iddia etti. Hüseyin Şen'in kızı Nurcan Yetiş canlı yayında. Nurcan Hanım, babasının asla Emel Hanım'a aşık olmadığını, babası ile yeri geldiğinde 6 aya kadar kaldığını, babasının kendisine her şeyi anlattığını, bu olayı asla kabul edemediğini söyledi. Nurcan Hanım, annesinin de asla "Emel Hüseyin'i kabul et" diyemeyeceğini belirtti. Emel Hanım işten neden ayrılmak istedi?

Melihat Tunçel cinayetinde tutuklama. Katil zanlısı sevgiliyi DNA'sı ele verdi. Müge Anlı, Melihat Hanım'ın kanının yerde kalmadığını, programa gelen Melihat Hanım'ın kızı Münüre Hanım'ın kendisini öldürmeye kalktığını söyledikten sonra Afyonkarahisar'da yapılan soruşturma sonucu programda önceden de hakkında konuşulan Orhan Çınar'ın tutuklandığını açıkladı. Müge Anlı iddiaların o gece Orhan Çınar'ın Münüre Hanım ile görüşmek için evine gittiğini, o sıra anne Melihat Tuncel'in bunu görmesi üzerine öldürüldüğü yönünde olduğunu söyledi. Büyükşen çifti cinayetinde çarpıcı iddia. Müge Anlı, Çankırı ile cinayetin işlendiği köye baktığında birkaç saatlik mesafe olduğunu gördüğünü, cinayeti işleyip geri gelmenin neredeyse yarım gün alacağını ama ailenin yanımızdan ayrılmadı dediğini hatırlattı. Katil Afgan çoban değil ise kim? Büyükşen cinayetindeki kritik soru...

Müge Anlı ile Tatlı Sert Hakkında

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...