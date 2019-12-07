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MSB'den "Masumların umudu Mehmetçik" videosu

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki halkla yakından ilgilendiği anlara ilişkin video paylaştı.Bakanlığın Twitter hesabından, "Sevgi, şefkat, yardım......

Genel 07.12.2019, 14:28
MSB'den
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ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki halkla yakından ilgilendiği anlara ilişkin video paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından, "Sevgi, şefkat, yardım... Barışın elçisi, masumların umudu Mehmetçik." notuyla paylaşılan videoda, askerlerin devletin diğer kurumlarından personelle Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yürüttüğü yardım faaliyetlerinden görüntüler yer aldı.

Görüntülerde, Mehmetçiğin özellikle çocuklar, yaşlılar ve hastalar başta olmak üzere bölge insanıyla yakından ilgilenmesi, sağlık hizmeti vermesi ve gıda yardımında bulunması yer aldı.

Suriyeli bir kadının, TSK personeline yönelik "Size kurban olayım" ve yaşlı bir adamın da "Allah, Türk askerinden razı olsun. Biz, sonsuza kadar Türk devleti ve Türk askeri ile beraberiz." sözleri de görüntülere yansıdı.

Video, Suriyeli çocukların "Teşekkürler Türkiye" sözleriyle sona eriyor.

#Barış Pınarı Harekatı #Mehmetçik #Milli Savunma Bakanlığı #Twitter
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