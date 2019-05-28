Motosikletiyle giderken obruk oluşumuna şahit oldu

KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde İshak Şakar, motosikletiyle seyir halindeyken yol kenarındaki tarlada 7 metre çapında 25 metre derinliğinde obruk oluşumuna şahit oldu.

Alınan bilgiye göre, Üç Obruk mevkisinde yol kenarındaki buğday ekili tarlada oluşan yaklaşık 7 metre çapında 25 metre derinliğindeki obruk tedirginliğe neden oldu.

Motosikletiyle toprak yolda ilerlediği sırada obruk oluşumuna şahit olan İshak Şakar, yaşadığı korku ve paniği AA muhabirine anlattı.

Obruğun büyük bir gürültüyle oluştuğunu, önünde aniden toz bulutu belirdiğini ifade eden Şakar, şunları kaydetti:

"Obruk yolun hemen yanındaki ekili tarlada oluştu. Ne olduğunu ilk başta anlamadım. Obruğun oluştuğu sırada aramızda 5 metre mesafe vardı. Gürültü ve toz bulutu ile çöktü. Önce korktum, ne olduğunu anlayamadım. Tek başımaydım. İnsan ister istemez ürperiyor. Neyle karşılaşacağını bilemiyorsun. Gözümün önü bir anda karardı. Sonra baktığımda obruk oluşmuş. Belki yol da çökecekti. Durumu hemen yakınlarıma bildirdim. Nerede ne zaman yeni bir obrukla karşılaşacağız bilemiyoruz, tedirginiz."