"Modern Zamanda Müslüman Kalabilmek" konferans

KONYA (AA) - Çumra Belediyesi ve Çumra Anadolu Lisesi organizesiyle "Modern Zamanda Müslüman Kalabilmek" konulu konferans düzenlendi.

Çumra Gençlik Merkezinde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak yazar Sait Mermer katıldı.

Konferansın açılışında konuşan Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, görev süreleri içerisinde gençler için gece gündüz demeden hizmet üretmeye çalıştıklarını söyledi.

Bu kapsamda bu tür etkinlik ve programlar düzenlemeye devam edeceklerini ifade eden Oğuz, şunları kaydetti:

"Tabi gençlerimiz için yatırımlarımızda devam ediyor. İlçemizin tarihinde ilk kez bir yarı olimpik yüzme havuzumuz oldu. İlk kez gençlik merkezine kavuştuk. Halı sahalarımız, stadyumumuz, spor tesislerimiz ve daha birçok yatırımı hizmete açtık. İçerisinde bulunduğumuz gençlik merkezimizin ilk programını sizlerle gerçekleştiriyoruz. Bu gençlik merkezi siz gençlerimizin okullarınızdan sonra ikinci adresiniz olacak inşallah."

Program sonunda Başkan Oğuz, Mermer'e hediye taktim etti.

