Mobilya sektörü iftarda bir araya geldi

KAYSERİ (AA) - CNR Holding şirketlerinden İstanbul Fuarcılık, ticari ortakları ile sektörel buluşmalar kapsamında Kayserili mobilya firmalarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi.

Programda fuarcılık alanında konuşan CNR İcra Kurulu Başkanı Ali Bulut, mobilyada ihracatın önemine dikkati çekti.

CNR fuarlarının 2019 yılında 2 milyon 500 kişi tarafından ziyaret edildiğini belirten Bulut, şunları kaydetti:

"CNR olarak 30 yıllık birikimin sonunda on binlerce KOBİ'ye CNR Akademi oluşturduk. Bu yeni bir proje, Türkiye'de fuar ve ihracat okur yazarlığının artması ülke ekonomisinin büyümesinde ön koşullarından biri. Kısa bir süre sonra da sektörlerimizde fuarlara nasıl hazırlanılır, daha fazla nasıl başarılı olunur konularında tecrübelerimizi paylaşacağız. Herkes fuarlara aynı beklentilerle katılıyor. Bu yüzden fuarınızdan daha fazlasını isteyin diyoruz. Biz aynı fuarı herkese yapıyoruz ama sonuçları farklı oluyor. Başarılı olanlar ve beklentileri karşılamayanlar oluyor. Fuar tasarımında önemli olan ve dikkat edilmesi gereken hususlar var. Bunlardan ilki ürünlerinizi gölgede bırakmayacak doğru tasarım. Daha sonra kurulum süreci ve maliyet. Bir diğer önemli nokta standın tekrar kullanılabilirliği. Fuar öncesi pazar çalışmaları yapılması gerekiyor. "

Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın da 190 üyesi olan KAYMOS'un daha güçlü olması için çalıştıklarını ifade etti.

Yalçın ayrıca KAYMOS olarak hedeflerinin mobilya başkenti olan Kayseri'yi tasarım ve modanın merkezi yapmak olduğunu vurguladı.

Çok sayıda davetlinin katıldığı program çeşitli sunumların ardından sona erdi.