MKEK'te iftar düzenlendi

KIRIKKALE (AA) - Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından iftar programı düzenlendi.

MKEK Havuz Başı'nda düzenlenen iftar programı, il protokolü ve kamu kurumlarının yöneticilerini bir araya getirdi.

Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, programda yaptığı konuşmada, kendilerini bir araya getirdiği için MKEK yöneticilerine teşekkür etti.

MKEK'in Türkiye'nin gücüne güç katan önemli faaliyetlerin yapıldığı yer olduğuna işaret eden Haktankaçmaz, "MKEK, Kırıkkale'nin varlık sebebi. MKEK, artık iftar programlarını geleneksel hale getirdi. Bizde bu vesileyle MKEK'teki yöneticilerle bir araya geliyoruz. Güzel bir birlikteliğe vesile oluyorlar." diye konuştu.

İftara, MKEK Genel Müdürlüğü görevinden kısa bir süre önce istifa eden Ahmet Taşkın da katıldı.

Taşkın, düzenlenen iftara MKEK Genel Müdürü olarak değil müsteşar olarak buraya katıldığını belirterek, şu anda yıllık izinde olduğunu ve kendisi adına doğru bir karar verdiğini ifade etti.

Programa, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Uğur Köker ile kurum müdürleri ve MKEK yöneticileri katıldı.