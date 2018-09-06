Minik sporculardan Başkan Acehan'a sürpriz kutlama

ANKARA (AA) - Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Judo Takımı sporcuları, Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan'ı ziyaret etti.

Antrenör Ahmet Koçyiğit ile Acehan'ı makamında ziyaret eden minik sporcular, Acehan'ın doğum gününü kutladı.

Acehan, Koçyiğit ve sporculara teşekkür ederek, "Biz siz gençler için ne yapsak azdır. Benim için en büyük doğum günü hediyesi sizlerin elde ettiği başarıdır. Elde ettiğiniz başarılar beni olduğu kadar tüm ilçe halkımızı da gururlandırmıştır." dedi.

Göreve geldiği günden itibaren spora ve sporcuya destek olduklarını, olmaya da devam edeceklerini kaydeden Acehan, "Bunun için de Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünü kurduk. Burada sizlerle birlikte yüzlerce gencimiz çeşitli branşlarda spor eğitimi alıyor. Bu gün kısa sürede okçuluk, judo, güreş, basketbol ve voleybolda çok önemli başarılar elde edilmeye başlandı. Buradan tüm gençlerimizi en az bir branşta spora davet ediyorum. İnşallah sizlerin bu güzelliğini tüm gençlerimizde yaşarız." diye konuştu.

Antrenör Koçyiğit ise verilen desteklerle yüzlerce gencin elinden tutulduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Başkanım, öncelikle yeni yaşınızda önce sağlık sonra mutlu ve huzur dolu yıllar diliyoruz. Sporcularımızla ile yeni yılınızı kutluyor, mutlu ve huzurlu yıllar diliyoruz. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada size vereceğimiz en güzel hediye altın madalya olacaktır. Bugüne kadar sporcularımız sizin verdiğiniz destekle her turnuvada başarılı oldular. Bundan sonra da inşallah yeni başarılar ve madalyalar gelecek."