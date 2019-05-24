Minik öğrencilerin yaptığı el işi sergisi açıldı

NİĞDE (AA) - Edikli Atatürk İlkokulu'nda okul öncesi öğrencilerinin geri dönüşüm malzemeleri ve topraktan yaptığı ürünlerin sergisi açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 hedefleri doğrultusunda öğrencilerin geri dönüşüm malzemelerinden yaptığı kuş evleri, çanak, çömlek ve dokudukları halılar, sergilendi.

Edikli Belediye Başkanı Ercan Şayhan, açılışta yaptığı konuşmada, öğrencilerin üretmeyi öğrenmelerini desteklediklerini, bunu bütün okulların örnek almaları gerektiğini söyledi.

Okul Müdürü Onur Bayır ise öğrencilerin atölyede gelişmelerini istediklerini belirterek, "Açtığımız bu atölyenin okulumuzun tüm sınıflarına yayılmasını hatta başka okullarda da uygulanmasını istiyoruz. Öğrencilerimiz atölyelerde kendi imkanlarıyla geri dönüşüm malzemeleriyle istediklerini yapabilecek. Yeni şeyler ürettiklerini gördükçe mutlu oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Okul öncesi öğretmeni Özlem Çeltek ise Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı tarım ve beceri atölyelerini beldede yaşatmak istediklerini anlatarak, "Yeni nesil genelde tüketen bir nesil. Biz de çocukların tüketici olmaktan çok üretken ve ürettikleriyle mutlu olmalarını amaçladık." dedi.