Minibüs şarampole devrildi: 1 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Hüseyin Boz yönetimindeki içerisinde yolcu bulunmayan 58 VA 351 plakalı minibüs, Sivas-Erzincan karayolunun İmranlı ilçesi girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan ve İmranlı Arama ve Kurtarma ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkartılan Boz, İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.