Milli Savunma Bakanı Akar, Gürcistan'da

TİFLİS (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile görüştü.

Akar, Gürcistan Cumhuriyeti'nin 101. Kuruluş Yıl Dönümü törenlerine katılmak üzere geldiği ülkede çeşitli temaslarda da bulundu.

Gürcistan Savunma Bakanlığında törenle karşılanan Bakan Akar, buradaki görüşmesinin ardından Kahramanlar Anıtı'nı ziyaret etti.

Anıta çelenk bırakan Akar, daha sonra Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğine ziyarette bulundu.

Akar'ın büyükelçilik ziyareti sonrasındaki durağı ise Cumhurbaşkanlığı oldu. Bakan Akar, burada Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.